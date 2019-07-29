Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist Zap Bölgesinde etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Gri listede aranan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan isimli PKK'lı teröristin 26 Temmuz 2019'da Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği tespit edildi
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