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Terör örgütüne bir darbe daha… Üst düzey terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gri Liste'de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:50
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

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