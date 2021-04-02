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Gri listede yer alıyordu! Şanlıurfa'da sınırda yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı ve 'Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist, Suriye'den yurda girmek isterken Şanlıurfa'da yakalandı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 17:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 17:44
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

DEAŞ'a 2015 yılının ekim ayında katılan, hakkında "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan kadın terörist H.T.O., PKK/PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke kampından kaçtı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından illegal yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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