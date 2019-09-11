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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Ağrı Patnos'taki operasyonda gri listedeki Sezer Işık etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile  birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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