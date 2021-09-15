15 Eylül 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları, personel alımı için başvuran adaylar tarafından anbean takip ediliyor. GSB kura sonuçları neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere; 2928 Güvenlik görevlisi ve 1418 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 4346 personel alımı yapılacak. GSB kura sonuçları neticesinde sözlü sınav aşamasına geçen isimler belirlenecek. Peki GSB kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB kura sonuçları, bugün yapılan çekiliş sonrasında İŞKUR tarafından başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor.

Bugün yapılan GSB Kura çekimi sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, bakanlığın resmi sitesi üzerinden duyrulacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB kura çekimi saat 10:00 itibariyle Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. GSB kura çekimi canlı yayını imkanı sunulmadı ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvuru yapanların bir kısmı, GSB kura çekimini salondan takip edebidi.

Toplam 4346 kişilik sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için noter huzurunda kura çekildi.

GSB kura sonuçlarıyla belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.