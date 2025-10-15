İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

GSB yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Başvurular, 15-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

15 Ekim 2025 Çarşamba 13:06
GSB yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, 15-17 Ekim tarihlerinde yurt başvurusu yapabilecek.

17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak.

Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulunabilecek.

