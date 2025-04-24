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  • GSM operatörleri ile deprem toplantısı! Bakan Uraloğlu: Aramaların yüzde 75'i karşılandı
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GSM operatörleri ile deprem toplantısı! Bakan Uraloğlu: Aramaların yüzde 75'i karşılandı

GSM operatörlerinin temsilcileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı' dedi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
GSM operatörleri ile deprem toplantısı! Bakan Uraloğlu: Aramaların yüzde 75'i karşılandı
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GSM operatörlerinin temsilcileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi

20 bin baz istasyonunda sorun olmadı. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı

Buradaki bu kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı bir zaman oldu, sonrasında rutine döndü

Depremde otoyol, demir yolu, hava yolunda sıkıntı yaşamadık.

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