GSM operatörlerinin temsilcileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi
20 bin baz istasyonunda sorun olmadı. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı
Buradaki bu kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı bir zaman oldu, sonrasında rutine döndü
Depremde otoyol, demir yolu, hava yolunda sıkıntı yaşamadık.