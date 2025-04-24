GSM operatörlerinin temsilcileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

İstanbul'daki baz istasyonları depremden etkilenmedi

20 bin baz istasyonunda sorun olmadı. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı

Buradaki bu kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı bir zaman oldu, sonrasında rutine döndü

Depremde otoyol, demir yolu, hava yolunda sıkıntı yaşamadık.