Gübre altında kaçak göçmen! Polis kamufleyi bozdu: 19 göçmen ortaya çıktı

İnsan kaçakçılarının yeni yöntemi pes dedirtti. Hatay'da kamyonetin kasasını gübreyle örterek dikkat çekmemeye çalışan şüphelilerin aracında 19 göçmen bulundu.

22 Şubat 2026 Pazar 10:00
Gübre altında kaçak göçmen! Polis kamufleyi bozdu: 19 göçmen ortaya çıktı
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.

Gizli bölmede; Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

