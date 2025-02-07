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Gübre bayileri ve üretim tesislerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Çanakkale'de gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Gübre bayileri ve üretim tesislerine sıkı denetim
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Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği, Çanakkale'de devam etti.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da katıldığı denetimde ekipler, gübre satışı yapan ve üreten firmaları denetledi.

Demirhan, burada yaptığı açıklamada, bitkisel üretimde hedeflenen verim değerlerine ulaşmak için hastalık ve zararlılarla mücadele kadar, bitki gübrelemesinin de önemli olduğunu söyledi.

Çanakkale'de bitkisel üretimde yıllık 65 ton mineral ve organik mineral gübre kullanıldığını aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 15 gübre üreticisi ve 205 gübre dağıtıcı bayimiz, ilimiz tarımına hizmet vermektedir. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli toplam 32 gübre denetçisi arkadaşımız seferberlik kapsamında tüm bayi ve üreticilerimizi denetlemiş olup, 23 bayimizde görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiştir. Bu süre içinde yapılan denetim sayısı 1000 civarındadır. Etiket ve bandrol kontrolü yapılmıştır. Bu denetimlerle üreticilerin sezonda güvenilir gübre kullanılmasının sağlanması hedefleniyor."

Demirhan, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetim Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde barkot ve bandrol kontrolü, ambalaj bütünlüğü, etiket kontrolü, istif yüksekliği, içerik uygunluğu analizi için numune alımının yanında satış yeri ve depolama koşulları, kamera sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihlerinin, uyarıcı tabelaların görünürlüğünün, torba veya çuvallı gübrelerin altında palet olup olmadığının incelendiğini sözlerine ekledi.

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