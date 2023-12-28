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Güçlü bağlara dikkat çekti: Kendimizi Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs ile Türkiye arasında turizm faaliyetlerinin artacağına inanıyorum. Biz her zaman kendimizi büyük Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz parçası olarak görüyoruz. Aramızdaki bağlar daha da güçlensin istiyoruz.' dedi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Güçlü bağlara dikkat çekti: Kendimizi Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz
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Bazı programları dolayısıyla Ardahan'a gelen Tatar, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, valilikte yaptığı konuşmada, Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini sıcak karşılayan Ardahanlılara sevgilerini ileten Tatar, "Bu ziyaret ve temaslarımızda Kıbrıs'ın haklı davasını anlatıyoruz. Bizim için ziyaretler ve temaslar çok önemli. Gezilerimiz farklı bölgelere yönelik sürüyor. Bu iletişimi sürekli kurmak istiyoruz. Dolayısıyla aramızdaki bağların daha da pekişmesi ve daha gelişmesi için bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Ayrıca yeni nesil gençler birbirlerini daha iyi tanıma şansı buluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ardından valilikteki toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Tatar, Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) konferans vereceğini hatırlattı.

Konferansta Kıbrıs'ın Türk dünyasındaki önemini anlatacağını belirten Tatar, şöyle konuştu.

"KKTC'nin Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizleri birbirimize bağlayan fedakarlıklardır, dolayısıyla bedeller bizim için önemli. Bizdeki mücadelelerin benzer tarafları var. Bu nedenle böyle ziyaretler ve temasların önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs ile Türkiye arasında turizm faaliyetlerinin artacağına inanıyorum. Biz her zaman kendimizi büyük Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz parçası olarak görüyoruz. Aramızdaki bağlar daha da güçlensin istiyoruz. Ziyaretler daha da artsın, ekonomik, ticaret ve kültürel olarak artsın. Bunlar en büyük temennim ve dileğimdir."

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