17 Şubat 2026 Salı
Güncel

Güçlü işbirliği vurgusu! Etiyopya Başbakanı Abiy'den, Türkiye paylaşımı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

17 Şubat 2026 Salı 18:43
Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımında iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

