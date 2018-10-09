Gül Baba kimdir Gül Baba Türbesi nerede tarihi önemi nedir

Gül Baba kimdir Gül Baba türbesi nerede soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin açılışı gercekleştirilecek. İki ülke arasındaki dostluk nişanesi olarak gösterilen Gülbaba türbesinin hikayesi bu ziyaretle yeniden gündeme geldi. Macar hükümetince 1963'te eski durumuna getirilen türbe, 1997'de Türk-Macar hükümetlerinin iş birliğiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce kısmen restore edildi. Gül Baba kimdir Gül Baba türbesi ile ilgili merak edilenleri star.com.tr haber sitemizde derledik. İşte Gül Baba Türbesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in konuşmalarından satır başları..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na atlı tören birliğinin eşlik ettiği makam aracıyla gelen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Ader ve eşi Anita Herczegh tarafından karşılandı.

İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve Ader, tören kıtasını selamladıktan sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Ader, heyetler arası görüşmeye katılacak.

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile de biraraya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceği ve galiçya şehitliğini ziyaret edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin açılışı gercekleştirilecek. İki ülke arasındaki dostluk nişanesi olarak gösterilen Gülbaba türbesinin hikayesi bu ziyaretle yeniden gündeme geldi.

BUDABEŞTE'NİN EN GÜZEL BÖLGELERİNDE YER ALIYOR:

Türk kültürünün ve medeniyetinin dünyaya yayılmasında varlığıyla hizmet eden, bugün de türbesiyle Türk-Macar dostluğunun nişanesi olan Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden Gül Baba'nın Türbesi Budapeşte'nin en güzide bölgelerinden Tuna Nehri'ne bakan Rozsadomb'da (Gül Tepesi) yer alıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA HASAR GÖRDÜ:

Restorasyon projesinin başlatılması töreni ise 6 Eylül 2016'da yapılmıştı. Sultan Abdülaziz'in 1867'deki Budapeşte ziyaretinden sonra 1885'te türbeye dönüştürülen yapı, mimar Lajos Grill tarafından onarıldı. Macar Profesör Möller tarafından 1916'da restore edilen türbe, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar gördü.

Macar hükümetince 1963'te eski durumuna getirilen türbe, 1997'de Türk-Macar hükümetlerinin iş birliğiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce kısmen restore edildi.

SULTAN SÜLEYMAN'IN BUDİN SEFERİNDE VEFAT ETTİ

Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor.

CENAZESİNE SULTAN SÜLEYMAN BİZZAT KATILDI

Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı. Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.