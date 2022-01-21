İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Gül serası çöktü, zarar 2.5 milyon lira

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü. Kürşat Karahanlı, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10,5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi.

AA21 Ocak 2022 Cuma 13:13 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 13:13
ABONE OL

İlçede son günlerde etkili olan kar nedeniyle Kürşat Karahanlı'ya ait gül serası üzerinde kar kütlesi birikti.

Seranın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Burada, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan yaklaşık 2 milyon dal gül de zarar gördü.

Kürşat Karahanlı, gazetecilere, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10,5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi.

Sevgililer Günü için hazırlık yaptıklarını ve burada yetişen gülleri Türkiye'nin her bölgesine göndermeyi planladıklarını aktaran Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2,5 milyon lira civarında." dedi.

Karahanlı, zararı nedeniyle yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.