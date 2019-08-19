İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devlet ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Bakanlık ayrıca, söz konusu belediye başkanlarının terör bağlantısını gözler önüne seren çok sayıda döküman da paylaştı.

Ancak terör bağlantılarını görmezden gelen CHP'lilere, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. İki isminde aynı saniyelerde paylaşım yapması ise, dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, ''Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.'' dedi.

Ahmet Davutoğlu ise paylaşımında, ''Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır.

Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.'' dedi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, görevden alınan belediye başkanlarının kısa sürede gerçekleştirdiği ''Bayrak indirme, şehit yakınlarını işten kovma, siteden Türk bayrağını çıkarma, teröre destek'' gibi icraatları hatırlatarak Gül ve Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...