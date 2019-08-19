27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6
  • 6,2197
  • 269.107
  • 96204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınması Gül ve Davutoğlu'nu rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevden aldı. Bakanlık, görevden alınmaları gerektiren terör bağlantılarını gözler önüne seren birçok dökümanı kamuoyuyla paylaştı. Terör bağlantısını görmezden gelen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül, başkanları savunarak görevden almalara tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamalara, halktan da sert tepki geldi.

Haberin
galerisi
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devlet ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.
 
Bakanlık ayrıca, söz konusu belediye başkanlarının terör bağlantısını gözler önüne seren çok sayıda döküman da paylaştı.
 
 
 
 
 
Ancak terör bağlantılarını görmezden gelen CHP'lilere, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. İki isminde aynı saniyelerde paylaşım yapması ise, dikkatlerden kaçmadı.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, ''Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.'' dedi.
 
Ahmet Davutoğlu ise paylaşımında, ''Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır.
Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.'' dedi.
 
TEPKİ YAĞDI
 
Sosyal medya kullanıcıları, görevden alınan belediye başkanlarının kısa sürede gerçekleştirdiği ''Bayrak indirme, şehit yakınlarını işten kovma, siteden Türk bayrağını çıkarma, teröre destek'' gibi icraatları hatırlatarak Gül ve Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.
 
İşte o tepkilerden bazıları...
 
 

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İstanbul'u vuran sel felaketinde sular altında kalmışlardı... Bakın kuruması için ne yaptılar?

İstanbul'u vuran sel felaketinde sular altında kalmışlardı... Bakın kuruması için ne yaptılar?

Dünyanın en garip hastalıkları

Dünyanın en garip hastalıkları

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA