'Gül Yetiştiren Adam'a veda... Başkan Erdoğan: Medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri var

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı.

"MEDENİYETİMİZİN İNŞASINDA AYRI BİR KONUMU VE YERİ VAR"

Başkan Erdoğan cenaze töreninde şöyle konuştu:

Önce şu anda sandukada Hakk'a uğurlamakta olduğumuz Rasim Özdenören abimizle ilgili tezkiye konusunda zaten Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazılarıyla, gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim abimiz az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim bizleri sevgili habibinin livaül hamd sancağı altında haşrü cem eylesin. Ve tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak bizler için çok daha farklı olacak. Bizlere ayrı bir güç katacaktır. Buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok ve Halidi İbni Eba Eyyüb El-Ensari Hazretlerine komşu böyle bir mekanda da inşallah kendisiyle çok daha fazla bir arada olacağız. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte. Ruhi için birer Fatiha okuyalım"