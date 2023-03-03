Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından provokasyon yuvasına Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli, itiraz üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmıştı.

Karara yapılan itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

"GÜLE GÜLE EKŞİMİŞ MECRA"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

AK Partili Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi."