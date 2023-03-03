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Güle güle 'Ekşi'miş Sözlük'! Hukuk tecelli etti: Karar kesinleşti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ekşi Sözlük'e verilen erişim engeli, yapılan itirazlar sonucunda Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmıştı. İtirazlar üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Ekşi Sözlük'e erişim engeline kesin olarak karar verdiğini açıklayan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, ''Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti...' dedi.

aksam.com.tr3 Mart 2023 Cuma 01:34 - Güncelleme:
Güle güle 'Ekşi'miş Sözlük'! Hukuk tecelli etti: Karar kesinleşti
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Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından provokasyon yuvasına Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli, itiraz üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmıştı.

Karara yapılan itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

"GÜLE GÜLE EKŞİMİŞ MECRA"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

AK Partili Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi."

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