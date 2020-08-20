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Güleda Cankel davasında karar

Isparta'da eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın cezası belli oldu. Pehlivan'a ömürboyu hapis cezası verildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 13:18
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Isparta'da, Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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