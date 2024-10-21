Gülen'in ölümü 15 Temmuz gazilerini sevindirdi: O vatansız, bir hain olarak öldü

15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin duygu düşüncelerini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında yaralanan İlhami Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışında ölmesinin bir nebze de olsa şehit aileleri ve gazilerin yüreğine su serptiğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda 252 şehit adına, Türkiye topraklarına dikilmiş 252 servi ağacı olduğunu belirten Çil, "Ama o vatansız öldü, o bir hain olarak öldü. Burada gördüğünüz 252 şehidimiz bu topraklara, vatanına ve milletine sahip çıkmak adına defnedildi. İstiyoruz ki o hainin cesedi bu topraklara getirilmesin. Kesinlikle buna tevessül edilmesin. Çünkü bu şehitlerimizi ve gazilerimizi çok incitecektir." diye konuştu.

- "ÇOK BÜYÜK BİR FİTNE ATEŞİ BIRAKARAK GİTTİ"



Çil, Gülen'in ölümüyle FETÖ terör örgütünün değişmeyeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Emperyal güçler her seferinde bizim ülkemiz üzerinde hain emellerini icra etmek adına birçok kullanışlı aparatı kullanacaktır. Bugün bunlar var, yarın bir başkaları. O yüzden bizim çok uyanık olmamız lazım. Çünkü çok büyük bir fitne ateşi bırakarak gitti. Artık Allah diyene de güvenemiyoruz. Cemaat diyene de güvenemiyoruz. Tarikat diyene de güvenemiyoruz. Ama tabii 15 Temmuz'da gördüğünüz gibi halkımızın feraseti ve iradesi ne tarafta duracağını nasıl gösterdiyse bundan sonra da aynı yerde gösterecektir."

Çil, 15 Temmuz'un darbeler tarihi açısından bir milat olduğunu dile getirerek, "Ama bundan sonra olacaklar hakkında da gözümüzün ve kalp gözümüzün açık olması, yeni oluşumlara çok dikkatli bakmamız gerekir. Çünkü bir boş alanın yerini bir başkası çok çabuk dolduruyor. Çok dikkatli olmamız ve bu hainlere bir daha da fırsat vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.

- "BİZİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUMA BAKIN, BİR İNSANIN ÖLÜMÜNE SEVİNİYORUZ"



Gülen'in öldüğüne ilişkin daha önce de haberlerin çıktığını belirten Çil, şöyle konuştu:

"3-4 öldü, ölüyor haberleri geliyordu. Hatta bazı sahte hesaplardan öldü haberleri yayılıyordu. Tabii sabah uyanır uyanmaz bu haberleri kontrol ettim. Teyit etmek için sağı solu aradık. En sonunda tüm haber kanallarına düştüğü için artık bunu teyide gerek kalmadı. Biz elbette ki bu hainin ölmesine sevinçliyiz. Ama bizi düşürdüğü duruma bakın, bir insanın ölümüne sevinebiliyoruz. Yani öyle bir fitne ateşi attı ki bu toplumun içine. Ama inşallah bu toplum ferasetiyle ve iradesiyle bunların yaptıklarını ve bundan sonra olacakları göz yummadan engelleyecektir. Biz mutluyuz, gururluyuz. Devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bu kahramanlar bitmez ve kahramanlar burada nöbetlerini tutmaya devam edecekler."

GAZİ KERİME AKAY: "15 TEMMUZ GAZİLERİNİN BUGÜN BAYRAM GÜNÜDÜR"



Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Kerime Akay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Biz 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür." dedi.

Akay, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016 gecesini hiç unutamayacağını söyledi.

Hain darbe girişiminin olduğu akşam haberi alır almaz dışarı çıktığını dile getiren Akay, "O gün hastaydım. Olayı duyunca eniştemle beraber dışarı çıktık. Biz Vatan Caddesi'ne varmadan Saraçhane'de yol kesilmişti. 100 kişi kadar bir grup, askerle karşı karşıyaydı. Asker de bize ateş etmedi. Bizi asker vurmadı. Beni vuran bir yüzbaşıydı. Nişan alıp, geri çekilmezsem vuracağını söyleyen biri. Eğildi bana ateş etti. En son beni hastaneye götürdüklerinde olayın vahametini anladım." diye konuştu.

- "İLK KEZ İÇİM ÇOK RAHATLADI"



Bugün duyduğu haberle içinin rahatladığını anlatan Akay, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "İlk kez içim çok rahatladı. Burada alamadığı cezayı, yaşattıkları tüm kötülüklerin cezasını çekeceği gün geldi. Bu yönden çok mutluyum. Allah'ın adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Akay, "Gaziler arasında sağlığı en iyilerinden biriyim. 12 ameliyat geçirdim. Çok daha kötü ve ağır durumda olanları gördüm. Yaralılarımız, yatağa muhtaç olanlar var." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'e tepkisini dile getiren Akay, şöyle devam etti:

"Ateşi bol olsun, Allah onu toprakta bile rahat bırakmasın. Hem ülkemize hem bize çok zarar verdi. Sayısız yetim, eş, anne baba bıraktı. Rabb'im yattığı yerde rahat vermesin. Yetim bıraktığı çocukların, paramparça ettiği bedenlerin hesabını versin."

Gazi Kerime Akay, "Birinin ölmesinin arkasından mutlu olunur mu demeyin, çok mutlu oldum. O gün o manzaraları gördükten sonra bugün haberi aldığımda 'Allah'ım senin adaletinin işleyeceği gün bugündür' diyorum. Bugün olsa yine sokağa çıkarım, ölüme gideceğimi bilsem de yine çıkarım. Biz 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN "KANIMIZ YERDE KALMADI" DEĞERLENDİRMESİ



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki, o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı, sorusuna bugün cevap bulundu." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan gazi Bayat, Gülen'in İslam'la imanla hiçbir alakası olmayan hain terör örgütü elebaşı olduğunu ve ölümle layığını bulduğunu söyledi.

Gülen için hesap zamanı olduğunu belirten Bayat, "Dökülen kanların ve ülkeyi bir kaosa sürüklemenin hesabının zamanı. Geberdiği için mutluyuz. Zaten herkese bir ölüm var, ona da geldi. Ama ne şekilde geldiğini biz kalbimizde hissederek biliyoruz. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. İnsana insansızca müdahale eden muhakkak ki cehennemliktir. Onun yerinin cehennem olduğunu bildiğimiz için kalbimiz de bu konuda müsterih. Onu toprak dahi kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Bayat, en çok şehit anneleri, eşleri ve yavruları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Onlar bugünü bekliyordu. Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı sorusuna bugün cevap bulundu." ifadelerini kullandı.

Gülen'in ölümüyle insanların rahatlayacağını kaydeden Bayat, "Toplum artık daha ferah bakacak. Çünkü bir terör elebaşı yok oldu. Bir mürtet olarak öldü. Cehennemi bol olsun. Ateşi bol olsun. Öcalan'a da sıra gelecek. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. İnşallah intikamımızı bizim için Allah alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayat, bu tür olayların yaşanmaması için insanların inancına güzel tutunması gerektiğini belirterek, insanların imanlarına sarıldıkları, birbirlerine kenetlendikleri, iyiyi, güzel ahlakı öğrettikleri ve sevdirdikleri müddetçe güzel günler göreceklerine inandığını dile getirdi.

15 Temmuz şehitlerini rahmet dileyen Bayat, "Şehit yakınları, anneleri, eşleri ve yavruları, bizim için en önemlisi onlardı. Bizden bir miktar kan gitti ama onlardan bir can gitti. Canın yeri hiçbir zaman doldurulamayacak. Ama kanın hükmü bugün yerine geldi." dedi.