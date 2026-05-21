Gülistan Doku cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Dosyanın kilit ismi Umut Altaş ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne konuştu

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş, 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne röportaj verdi. ABD'ye kaçan ve Doku soruşturmasına yön verecek açıklamalarda bulunan Altaş'ın ropörtajı, yarın saat 07.00'de 24 TV'de ekranlara gelecek

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen ve son dönemde ulaşılan delillerle derinleşen soruşturmada yeni bir perde aralandı.

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" ve "suç delillerini karartma" suçlamalarıyla tutuklanan Celal Altaş'ın ABD'de bulunan firari oğlu Umut Altaş, 24 TV ve Akşam Gazetesine özel röportaj verdi.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'a konuşan Altaş, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler verecek.

Atalay'ın Altaş ile yaptığı röportaj yarın yalnızca 24 TV ve AKŞAM'da yayınlanacak.

  • yavuz atalay
  • umut altaş
  • gülistan doku

