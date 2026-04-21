Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te Tarafsız Bölge Özel programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı.

Gürlek, "86 milyonun adalet bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var" dedi.

Tanığın anlattığıyla delillerin örtüştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım" açıklamasında bulundu.