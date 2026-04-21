İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,883
  • EURO
    52,7564
  • ALTIN
    6786.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku dosyası neden yeniden açıldı? Bakan Gürlek: 2025 yılında hareketlenme oldu
Güncel

Gülistan Doku dosyası neden yeniden açıldı? Bakan Gürlek: 2025 yılında hareketlenme oldu

6 yıl sonra Gülistan Doku dosyasının yeniden görülme sebebini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcılığa 2025 yılında yeni bir ihbar geldiğini belirterek 'Bir gizli tanık dinlendi. Dosyada takipsizlik kararı verilse bile yeni bir delil varsa iddia makamı o dosyayı yeniden açar' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 21:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te Tarafsız Bölge Özel programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı.

Gürlek, "86 milyonun adalet bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var" dedi.

Tanığın anlattığıyla delillerin örtüştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.