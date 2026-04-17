Gülistan Doku dosyası! Şüpheliler adliyede

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinden 7'si adliyeye sevk edildi.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Gülistan Doku dosyası! Şüpheliler adliyede
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

Adliyeye sevk sırasında Doku ailesi, şüphelilere tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu. Arbedenin ardından anne Bedriye Doku fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

