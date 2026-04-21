  • Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme! Firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Güncel

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme! Firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın 'kasten öldürme' suçundan arandığı bildirildi.

AA21 Nisan 2026 Salı 14:41 - Güncelleme:
Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme! Firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

  • Gülistan Doku
  • Umut Altaş
  • Kırmızı Bülten

