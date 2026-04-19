  • Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Eski valinin sorgusunda ikinci gün
Güncel

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Eski valinin sorgusunda ikinci gün

Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün Elazığ'da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki sorgusu ikinci gününde devam ediyor.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 10:11
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Eski valinin sorgusunda ikinci gün
5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 10 oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLILIĞI TARAFINDAN AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlılığı tarafından açığa alınmıştı.

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME" SUÇU

Elazığ'da olduğu tespit edilen Tuncay Sonel, 17 Nisan 2026 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra karayoluyla sabah saatlerinde Elazığ'dan Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuncay Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilmişti.

Halen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden Tuncay Sonel'in, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

ERZURUM ADLİYESİ VE ÇEVRESİNDE İSE TAM BİR SESSİZLİK YAŞANIYOR

Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Tuncay Sonel'in getirilmesi beklenen Erzurum Adliyesi ve çevresinde ise tam bir sessizlik yaşanıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dün Tunceli Adliyesi'nde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

