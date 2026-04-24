İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0313
  • EURO
    52,6968
  • ALTIN
    6793.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku dosyasında yeni perde: ''Silahım yok'' demişti, fotoğrafı ortaya çıktı
Güncel

Gülistan Doku dosyasında yeni perde: ''Silahım yok'' demişti, fotoğrafı ortaya çıktı

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, daha önce 'ateşli silahım yok' diyerek reddettiği iddiaların aksine silahlı ve kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde söz konusu silahların 'Airsoft' sporuna ait boncuk atan cihazlar olduğunu savunmuştu.

ABONE OL

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti.

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait silahlı ve kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı.

"BENİM ATEŞLİ SİLAHIM YOKTUR"

Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alındıktan sonra jandarmada verdiği ifadelerde, "Umut ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan Oğulcan öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (fosforlu, kırmızı, yeşil, beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur.

Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara B.B denir ve pahalı olduğu için bir sonraki için kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" demişti.

  • gülistan doku
  • tunceli valisi
  • Mustafa Türkay Sonel
  • silah
  • cinayet
  • Tuncay Sonel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.