  • Gülistan Doku soruşturması... Bakan Gürlek: İdari süreçler etkin şekilde yürütülmektedir
Güncel

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmaların, devletin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çekerek, 'Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.' ifadesini kullandı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 16:42
Gürlek, NSosyal hesabından, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Tunceli Valiliği'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

  • Adalet Bakanı
  • Gülistan Doku
  • Soruşturma

