18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  • Gülistan Doku soruşturması: Eski vali Erzurum'a getirildi
Gülistan Doku soruşturması: Eski vali Erzurum'a getirildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 09:09
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Etrafında döndü, dükkana daldı: Kimse ne yaptığına anlam veremedi

Kapat
Video yükleniyor...

