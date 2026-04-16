Gülistan Doku dosyasındaki yeni delillerde, dönemin valisinin aileden aldığı kopya SIM kartını gönderdiği eski bir polisin, Gülistan'a ait sosyal medya verilerini sildiği ortaya çıktı.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolduğu dosyada yeni deliller ortaya çıktı. 'İntihar' denilerek kapatılan dosya, Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu tarafından yeniden açılınca cinayet delilleri tek tek tespit edildi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku dosyasının cinayet soruşturmasına dönüşmesindeki detaylar, cinayet ve örtbas şüphelerini güçlendirdi.

VERİLERİ SİLDİĞİ BELİRLENDİ

Elde edilen yeni delillere göre Doku'nun yeniden çıkarılan SIM kartının, dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından aileden aldırıldığı belirlendi. Ancak dosyadaki SIM kartın kullanılmaz halde olduğu saptandı. BTK'dan gelen verilerle IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, SIM kartının polislikten ihraç edilen siber uzmanı Gökhan Ertok'un telefonuna 3 saat takıldığını belirledi. Gözaltına alınan Ertok'un genç kızın Instagram hesabına girerek bazı mesajları ve arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği belirlendi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Doku'nun WhatsApp hesabına da giriş yapıldığı ve bazı verilerin silindiği tespit edildi. HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Sonel'in eski koruması Şükrü Eroğlu ile Gökhan Ertok'un görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Ertok ilk ifadesinde Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına şifreyi kırarak girdiğini ancak SIM kartını hatırlamadığını söyledi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, delillerin karartılması için SIM kartın ele geçirilip bir siber çeteye şifrelerinin kırdırıldığını söyledi.

KAYBOLDUĞU YERDE 4 TUR

Soruşturma dosyasında dönemin valisi Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilgili detaylar da yer aldı. İlk soruşturmada pas geçilen PTS kayıtlarının incelenmesinde, Doku'nun son görüldüğü cadde üzerinde 5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile ABD'ye giden şüpheli Umut Altaş'ın 2 gidiş, 2 geliş şeklinde en az 4 tur attığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı verilen Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

CESEDİN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, aralarında Mustafa Sonel ile Zaynal Abakarov'un da bulunduğu 13 kişinin sorgusu sürüyor. JASAT ekipleri, itiraflar ve kriminal laboratuvarlardan gelecek detaylara göre Gülistan Doku'nun cesedinin taşındığı yerin belirlenmesine çalışıyor.

İŞTE SEVGİLİNİN SİLİNEN MESAJLARI

Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un silinen yazışmaları ortaya çıktı.

"Sana diyorum kendin gidemiyorsan ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu'ndan yardım isterse."

"İstersen hemen uçakla gönderirler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana."

"Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."

ALTAŞ'TAN 'KATİL MUSTAFA' NOTU

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ABD'ye giden şüpheli Umut Altaş'ın bir notta kardeşinin katilinin Mustafa Sonel olduğunun yazdığını söyledi.

Abla Doku, "Altaş ailesiyle görüşmeye gittik. Savcı bize söylemeden direkt 'Allah rahmet eylesin' dedi. Bir şey mi biliyorsunuz' dedik. 'Mustafa Türkay Sonel tekin biri değildir, bununla uğraşma. Benim çocuğumun başını yaktı' dedi. Eski polis Gökhan Ertok'un 6 ay önce kendilerine ulaştığını belirten Doku, "Bize, 'kardeşinin delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldım' dedi. Gülistan'ın o günkü görüntüsü bende var. O kaydı ben sildim' dedi" şeklinde konuştu.

