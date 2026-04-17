  Gülistan Doku soruşturmasında 2 zanlıya adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 zanlıya adli kontrol

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 07:32
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu iki zanlının, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

- 2 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı dün tutuklanmıştı.

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun birkaç yakını ile gözaltındaki bazı şüphelilerin yakınları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırdı.

  • Gülistan Doku
  • soruşturma
  • adli kontrol

