18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran itiraf! ''Tartıştık, kafasına sıktım''

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması sürerken hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Altaş'ın, 'Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış' ifadelerini kullandığı görüldü.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken Mustafa Türkay Sonel'in işlemleri ise devam ediyor.

KAN DONDURAN İTİRAF: TARTIŞTIK KAFASINA SIKTIM

Soruşturma sürerken hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Sidar Altaş'ın soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış" dediği görüldü.

  • gülistan doku
  • soruşturma
  • görüntü

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
