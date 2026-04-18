Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken Mustafa Türkay Sonel'in işlemleri ise devam ediyor.

KAN DONDURAN İTİRAF: TARTIŞTIK KAFASINA SIKTIM

Soruşturma sürerken hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Sidar Altaş'ın soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış" dediği görüldü.