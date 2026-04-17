Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Adliyesi önünde arbede

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ve E.E. tutuklanmıştı. Tunceli Adliyesi önünde, sorgusu devam eden şüphelilerin yakınları ile Doku ailesi arasında arbede yaşandı. Olay, polisin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin adliyede, 9 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.