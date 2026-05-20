Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

Araçlarda, DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi çeşitli deliller, araştırılacağı belirtildi. Çıkacak olan DNA örnekleri, Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.