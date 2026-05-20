İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5983
  • EURO
    52,9389
  • ALTIN
    6557.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım! Araçlar Ankara'ya gönderildi
Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım! Araçlar Ankara'ya gönderildi

Gülistan Doku soruşturmasında üçü eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından kullanılan beş araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 08:40 - Güncelleme:
Gülistan Doku soruşturmasında yeni adım! Araçlar Ankara'ya gönderildi
ABONE OL

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

Araçlarda, DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler gibi çeşitli deliller, araştırılacağı belirtildi. Çıkacak olan DNA örnekleri, Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.

  • Gülistan Doku
  • soruşturma
  • Tuncay Sonel

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.