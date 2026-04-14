  • Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme... 13 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme... 13 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de 5 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

IHA14 Nisan 2026 Salı 00:32
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme... 13 şüpheli gözaltına alındı
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den bu yana süren kayıp dosyasında soruşturma cinayet şüphesiyle yeni bir aşamaya geçti. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI CİNAYET OPERASYONU

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

  • Gülistan Doku
  • Tunceli kayıp
  • Tuncay Sonel
  • Zeinal Abakarov
  • cinayet soruşturması

