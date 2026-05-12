Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! ''H'' tipi cezaevine nakledildiler

Elazığ Kapalı Cezaevi'ne konulan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, Gülistan Doku'nun sim kartına girerek verileri temizlediği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ile birlikte Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Elazığ Kapalı Cezaevi'nden alınarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Aziziye 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.