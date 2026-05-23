  • Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Güncel

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve 24 TV ile Akşam Gazetesi'nin özel röportajının ardından ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın karakolda yaptığı telefon konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Altaş'ın 'Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var' dediği belirtildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Altaş, ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesine açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

"KATİLİ ELLERİNİZE BIRAKACAĞIM"

Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.

