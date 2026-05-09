Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın ABD'deki görüntülerine ilk kez Akşam Gazetesi ulaştı.

Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Gülistan Doku soruşturmasında ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın son görüldüğü yerlerde görgü tanıkları ile iletişime geçti.

��Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismine Yavuz Atalay ulaştı



Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. Altaş'ın izine Akşam Gazetesi ulaştı.



Umut Altaş şu an nerede?



Umut Altaş'ın izine ulaşan Akşam Gazetesi Washington... pic.twitter.com/EgR368kEMm — 24 TV (@yirmidorttv) May 8, 2026

"UMUT'UN KÖTÜ VE KORKUNÇ BAKIŞLARI GÖRGÜ TANIKLARINI DA ENDİŞELENDİRMİŞ"

Atalay, yaptığı açıklamada, Altaş'ın New York'ta evsizlerin bulunduğu bölgelerde yaşadığına dair değerlendirmeler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"New York'ta evsizlerin içerisinde yaşadığını düşünüyoruz. Görgü tanıklarının bahsettiği son psikolojisinin de son durum olduğunu düşünüyoruz. En son 15 Şubat'ın sonlarına doğru bir pizzacıya gidiyor. Oraya girdiği haliyle daha önce ordayken ki hali arasında uçurumlar olduğu söyleniyor. Görgü tanıkları çok değiştiğini söylüyor. Umut'un kötü ve korkunç bakışları görgü tanıklarını da endişelendirmiş. Orada bir pizza yemiş ve Umut'tan para almamışlar. Bir telefon kullanmış ve Türkiye'yi aramış. Görgü tanıklarından birisi durumundan endişelenerek, Umut'u bir noktaya kadar takip ediyor ve son gördüğü nokta ise bir mescidin olduğu sokak oluyor.

Firari Altaş'ın evsizlerin bulunduğu alanlarda ve fast-food restoranlarında görüldüğünü belirten Atalay, civar sokaklarda yaşayan evsizlerin de şubat ayında Altaş'ı gördüğünü söylediği.

Atalay, "Biz mescit ile iletişim kurduk, mescide gittik. O bölgedeki araştırmalarımız devam ettirdik. Tahminlerimiz Umut'un parasının olmadığı yönünde. Evsizlerin gideceği fast-food restoranlarına gittik ve bir tanesi "Umut dün buradaydı" dedi. Bir diğer restoran da Umut'u gördüğünü söyledi. Sokaktaki bir evsiz de Şubat tarihinde gördüğünü ve daha sonra görmediğini söyledi. Yaptığımız araştırmalar sonucu o civarlarda olduğu net." dedi.

#SONDAKİKA FİRARİ ALTAŞ'IN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ 24'TE



Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. Altaş'ın izine Akşam Gazetesi ulaştı. New York'ta iz süren ekibimiz Altaş'ın sokaklarda kaldığını öğrendi.



Altaş'ın ABD'de lüks... pic.twitter.com/DEAnFWxe0s — 24 TV (@yirmidorttv) May 8, 2026

FİRARİ ALTAŞ'A PARA GÖNDERİLDİ Mİ?

Öte yandan, Altaş'ın ABD'de bulunduğu süreçte ekonomik durumuna ve olası para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Atalay, firarinin 2 lüks aracını borçları yüzünden sattığını belirtti.

Atalay, "Umut Altaş'ın ekonomik durumu ABD'ye geldiğinde para gönderip gönderilmediği araştırılıyor. Ancak Umut'un burada araba alma dışında büyük harcamalar yapacağı geliri olmadığını söyleyebiliriz. O lüks araçları alması zaten ilginç bir detay. O tip araçları komilik, garsonluk yaparak alamaz, alsa da bu tip araçların bakımını karşılayacak bir ekonomisi yok. Umut'un aslında almış olduğu 2 lüks araç var ancak borçlarını ödeyemeyince galerici araçları çekiyor. Umut'un itirafları ve bu itirafları karşısında para talep etmesi burada soru işareti olabilir."