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Gülistan Doku'dan 56 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi16:41 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:42

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.

Baraj gölünde bugün de suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle ekipler dalış yapamadı.

Ekiplerin, soğuk ve yağışlı havaya rağmen gölde geniş bir alanda botlarla dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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