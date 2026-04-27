İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0291
  • EURO
    52,8783
  • ALTIN
    6770.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Barajda cansız bedeni bulunan Rojvelat için soruşturma talebi
Güncel

Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Barajda cansız bedeni bulunan Rojvelat için soruşturma talebi

Batman'da 2 yıl önce kaybolan ve baraj gölünde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebiyle ailenin avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 17:48
Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Barajda cansız bedeni bulunan Rojvelat için soruşturma talebi
ABONE OL

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 9 Şubat 2024'te ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu 12 Şubat 2024'te Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde cesedi bulunan Kızmaz için ailenin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

ROJVELAT KIZMAZ DOSYASININ YENİDEN ELE ALINMASI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Aykut, Doku dosyasında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ve soruşturmanın genişletilmesi yönündeki adımların Rojvelat Kızmaz dosyasının da yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını belirtti.

"'NE OLDU?' SORUSU, BUGÜN ROJVELAT İÇİN DE GEÇERLİDİR"

Aykut, "Yeniden soruşturma başlatılması, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bu, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmeler ile Rojvelat Kızmaz dosyasının ortak yönlerinin hukuken yeni delil niteliğinde değerlendirilmesi talebidir. Gülistan Doku için yıllardır sorulan 'Ne oldu?' sorusu, bugün Rojvelat Kızmaz için de geçerlidir. Bu sorular cevapsız bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi Mehmet Kızmaz da Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmelerden sonra kardeşi ile ilgili de "Acaba arkadaşı kaybolduktan sonra, okulu bitirdikten sonra bir şeyler mi yaşandı?" sorusunun akıllara geldiğini belirtti.

Kızmaz, "Bu noktada soru işaretlerimiz var. Kardeşim bir şey mi biliyordu, benzer durumlar mı yaşandı? Bunların açığa çıkartılması gerekiyor." dedi.

Basın açıklamasına, Rojvelat Kızmaz'ın annesi Taybet, babası Ebuzeyt ve kız kardeşi Adar Kızmaz da katıldı.

  • Avukat başvuru
  • gülistan doku
  • Rojvelat Kızmaz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.