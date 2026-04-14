  • Gülistan Doku'nun babası konuştu: Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu
Gülistan Doku'nun babası konuştu: Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun adliyesine gelen babası Halit Doku açıklamalarda bulundu. Acılı baba, 'Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim' dedi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 12:50 - Güncelleme:
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

Durumdan haberdar olan Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli adliyesine geldi. Baba Doku, "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim. Umudumuzu kaybetmedik. Adalet güvendiğimiz için, adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Anne Bedriye Doku ise "Hakimden savcıya, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Kadınlar, öğrenciler, Gülistan'lar ölmesin" şeklinde konuştu.

