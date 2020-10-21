Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

AA 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:58

Tunceli Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca sürdürülen arama çalışmalarına, dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekipler katılıyor.



Başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katıldığı çalışmalara, Tunceli'deki AFAD, emniyet ve jandarma personeli destek veriyor.



Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü ve baraj kapaklarının bulunduğu alanda yoğunlaştırılan çalışmalarda, 8 bot, 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanılıyor.



Baraj gölü yakınındaki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, botlarla baraj gölünde, kıyılarında ve baraja su sağlayan dere yataklarında su altı arama robotuyla arama gerçekleştirdi.

Kayıp Gülistan Doku'nun ağabeyi Osman Doku da bugün ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarını takip etti.

Osman Doku, gazetecilere, 291 gündür kız kardeşinin kayıp olduğunu belirterek, "Uzun Çayır Baraj Gölü'nde üçüncü kez arama çalışması oluyor. Şu ana kadar herhangi bir ipucu yok. Baraj gölünde dört dörtlük çalışma yapılıyor ama bir iz yok." dedi.

Arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

- OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.



Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.



Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, yeniden başlatıldığı 15 Ekim'den bu yana sürdürülüyor.

