  Gülistan kaybolduğu geceye ait yeni delil! Aynı araçta oldukları belgelendi
Güncel

Gülistan kaybolduğu geceye ait yeni delil! Aynı araçta oldukları belgelendi

Gülistan Doku soruşturmasında, şüphelilerin kaybolduğu gece aynı araçta olduklarını gösteren PTS kayıtları ortaya çıktı. Daha önce dosyada bulunmayan kritik verilerin savcılık tarafından dosyaya eklenmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İHA15 Nisan 2026 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Gülistan kaybolduğu geceye ait yeni delil! Aynı araçta oldukları belgelendi
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA PTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken gözaltında bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD'de bulunan arkadaşı Umut Altaş'ın 5 Ocak 2020 günü aynı araçta olduğu PTS kayıtları ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece şahısların içerisinde bulunduğu aracın 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS'ye takıldığı öğrenildi.

Daha önce dosyada bulunmayan görüntünün Tunceli Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bildirildi.

Bakan Gürlek: Sonuna dek gidilecek

170 cm'lik mezarda Gülistan izi

Silinen mesajlar JASAT raporunda
  • PTS kayıtları
  • Gülistan Doku soruşturması
  • suçlu bulguları

