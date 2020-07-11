Gülistan'ı arama çalışmaları 189 gündür sürüyor

AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:30

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde botla su yüzeyinde sürdürüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da gün boyu takip etti.

Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 189 gündür haber alamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmalar botla su yüzeyinde ve kıyılarda devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğümüzde HTS kayıtları gibi bazı yeni evrakların dosyaya girdiğini söyledi. Soruşturma nedeniyle şu anda detaylı bilgi aktaramam ancak dosyada yeni gelişmeler var. Gülistan'ın ailesi olarak bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. Maalesef 189 gündür hiçbir sonuç elde edemedik. Biz burada aslında zamanla yarışıyoruz, bu nedenle sürecin daha hızlı ilerlemesini istiyoruz."

- OLAY



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.



