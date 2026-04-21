Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına son gelişmeleri değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında 11 tutuklu bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunuyor. Vali ile ilgili süreç devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor"

TAKİPSİZLİK VERİLEN DOSYALAR MERCEK ALTINDA

Gürlek, Gülistan Doku'ya ait cesede ulaşılıp ulaşılmadığı sorularına ise, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek, çalışma yürütüyor arkadaşlar" yanıtını verdi.

Takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini vurguladı. Bakan Akın Gürlek bu konuda özel bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."