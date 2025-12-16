Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı.

KIZININ ARKADAŞI SERBEST KALMIŞTI

Güllü'nün, 6. kattaki evinin üzeri kapalı olan terasındaki pencereden düşmesiyle ilgili olarak olay anında odada bulunan, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi.

"DİZLERİNİN YUKARI KISMINDAN İTTİ"

Sultan Nur Ulu ifadesinde, olay gecesi oynadıkları sırada Gül Tut'un yüzünün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın, dizlerinin yukarı kısmından kaldırmaya çalışarak itmesiyle Gül Tut'un dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

