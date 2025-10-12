Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün doğrudan takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıya ayakta eşlik ettiği görülüyor.

"ARKAMI DÖNDÜM, ANNEMİ GÖREMEDİM"

Sabah'ın haberine göre, Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı: O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Dördüncü bir kişi yoktu. Annem üç şişe şarap içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Kahkahalar atıyorduk, oyun oynuyorduk. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim. 'Sultan koş!' diye bağırdım. Aşağı indiğimde annemi yerde gördüm. Sarıldım, 'Anne kalk!' dedim ama tepki vermedi" dedi.

Annesiyle aralarında mesajlar olduğu konusuna da açıklık getiren Tuğyam o mesajları da paylaştı.

"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.

"TAZİYEYE BİLE GELMEYEN SANATÇILAR AÇIKLAMA YAPTI"

Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialara da sert tepki gösterdi. Yapay zekâyla üretilmiş sahte videolarla hedef alındıklarını, gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten acılı kadın, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziye geldiler ne cenazeye. Mezara bile günler sonra gidebildik" dedi.

"ABLAMIN ÇIĞLIĞIYLA YIKILDIM"

Olayın yaşandığı gece İstanbul'da olan Güllü'nün oğlu Yağız Gülter ise, "Olaydan sonra ablam beni aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu. 'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Komşumu aradım ve 'Annem yaşıyor mu?' diye sordum. 'Başın sağ olsun' cevabını aldığımda hayatım bitti.

Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik. Sızdıran biz değiliz. O videolarda annemin halini görmek, duymak bile istemiyorum" dedi. Sosyal medyada konuşulan "gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp, mutfak camını taşla kırdım. Ceketimi camın üstüne koyup içeri girdim, kapıyı açtım. Başka bir giriş yok. Her şey kayıt altında" dedi.

AVUKAT ÇELİK: ELDE EDİLEN VERİLER KAZAYA İŞARET EDİYOR

Güllü'nün ailesinin avukatı Rahmi Çelik da soruşturmanın geldiği aşamayı anlattı. Güllü'nün 20 yıllık dostu ve vekili olduğunu belirten Rahmi Çelik şu ifadeleri kullandı. "Elimizdeki verilere göre, olayın kaza sonucu gerçekleştiği ihtimali kuvvetli. Ancak kesin kararı sayın savcılık makamı verecektir. Rapora göre Güllü'nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Bu oran ciddi bilinç kaybı yaratır. Dolayısıyla düşme ihtimali yüksektir" dedi.

"KAMERA SİSTEMİ AİLE İÇİ JESTTİ"

Güllü'nün evinde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi.Evdeki kamera sisteminin bir güvenlik önlemi değil Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye ettiği bir sistem olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli bu sisteme çok sevinmişti. Torununu izlemek için bile kullanıyordu" dedi.

Otopsi raporu ortaya çıktı

Güllü'nün düştüğü dairede sır perdesi aralanıyor

Güllü dosyası kritik ekipte