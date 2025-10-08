İSTANBUL 18°C / 13°C
Güllü'nün düştüğü dairede sır perdesi aralanıyor! İnceleme başladı

5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Güllü'nün düştüğü dairede sır perdesi aralanıyor! İnceleme başladı
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık İlçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor.

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

