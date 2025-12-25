İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Güllü'nün kızının cezaevi değişti! ''Dayak'' iddiası

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi değişti. Gülter'in mahkumlardan şiddet gördüğü öne sürüldü.

25 Aralık 2025 Perşembe 08:43
Güllü'nün kızının cezaevi değişti! ''Dayak'' iddiası
Yalova'daki evinin 6'ncı kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay esnasında evde bulunan Sultan Ulu ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Gebze Kadın Cezaevi'ne kalan Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Nakil gerekçesi olarak Gülter'in mahkumlardan şiddet gördüğü öne sürüldü.

Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Gülter'in avukatı Merve Uçanok, bu iddiaları yalanladı.

  • güllü
  • soruşturma
  • Tuğyan Ülkem Gülter

