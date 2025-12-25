Yalova'daki evinin 6'ncı kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay esnasında evde bulunan Sultan Ulu ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Gebze Kadın Cezaevi'ne kalan Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Nakil gerekçesi olarak Gülter'in mahkumlardan şiddet gördüğü öne sürüldü.

Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Gülter'in avukatı Merve Uçanok, bu iddiaları yalanladı.