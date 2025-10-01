İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Güllü'nün öldüğü gecenin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kızı sinir krizi geçirdi

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un 5. kattaki evinin penceresinden düştükten hemen sonraki görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sinir krizi geçiren kızının 'anne' diyerek feryat ederken duyuluyor.

1 Ekim 2025 Çarşamba 13:04
Güllü'nün öldüğü gecenin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kızı sinir krizi geçirdi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düştükten sonraki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sinir krizi geçiren kızının 'anne' diyerek feryat ederken duyuluyor.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntülerde Güllü düştükten sonra yanına koşan kızı Tuyan Gülter'in sinir krizi geçirerek anne diye feryat ettiği duyuluyor. Görüntülerde ayrıca cenazenin bölgeden alınışı da görülüyor.

