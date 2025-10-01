İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5884
  • EURO
    48,9384
  • ALTIN
    5171.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güllü'nün ölümüne dair çarpıcı iddia! Komşusu konuştu
Güncel

Güllü'nün ölümüne dair çarpıcı iddia! Komşusu konuştu

Geçtiğimiz günlerde pencereden düşme sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, 'Neler Oluyor Hayatta' programında yeni iddialar ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının komşusu o akşam iki erkeğin eve girip çıktığını iddia etti.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
Güllü'nün ölümüne dair çarpıcı iddia! Komşusu konuştu
ABONE OL

Sevilen sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Güllü'nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı. Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık'taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşan Tunaboylu, kamuoyunu sarsacak nitelikte yeni bilgilere ulaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SIR PERDESİNİ ARALIYOR MU?

Güllü'nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir kaza ya da intihar olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞULARDAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

"Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hâlâ inanamıyorum."

Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi. Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, 'O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.