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Gülnur Güneş kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kimdir?

Ünlü modacı Gülnur Güneş, Yiğit Doğan Çelik ile 19 Ekim’de nikâh masasına oturdu. Gülnur Güneş kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kimdir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde nikah ve kına yapan iş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Gülnur Güneş ve eşi Yiğit Doğan Çelik hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. Gülnur Güneş kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde nikah ve kına yapan iş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Düğüne  birçok ünlü isim katıldı. Gülnur Güneş ve eşi Yiğit Doğan Çelik hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR? 
Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir.
 
Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını moda severlerle buluşturuyor.
 
 
 
GÜLNUR GÜNEŞ'İN EŞİ YİĞİT DOĞAN ÇELİK KİMDİR? 
19 Ekim’de Yiğit Doğan Çelik ile evlenen modacı Gülnur Güneş, düğünü ile gündeme oturdu.  Geçtiğimiz günlerde nikah ve kına yapan iş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam dünyaevine girdiler. Yiğit Doğan Çelik iş adamıdır.

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