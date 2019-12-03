TV8 ekranlarında başlayan Doya Doya Moda yarışması büyük ilgi gördü. Kilolu ve büyük bedene , moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele versahip 7 kadınıneceği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor.Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. İzyenler Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.